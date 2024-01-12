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Главный тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал трансфер Салтыкова из «Крыльев»

Главный тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал трансфер Салтыкова из «Крыльев»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал трансфер Никиты Салтыкова из «Крыльев Советов».

«Я так понимаю, договорённости были уже давно. Сейчас произошло официальное объявление. Но мы не увидим Салтыкова до лета, потому что вторую часть сезона он продолжит играть в Самаре. Перспективный игрок, который уже в своём возрасте показывает определённое качество игры, качество для развития.

Не жалко ли, что до лета не присоединится? Таковы реалии — их надо принимать. Вижу его на позиции флангового игрока», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38). В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо» в начале марта.

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