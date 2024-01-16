Дмитрий Хомуха: найти адекватную замену Кучаеву ЦСКА будет крайне сложно

Известный в прошлом футболист Дмитрий Хомуха отреагировал на слухи о возможном уходе Константина Кучаева из ПФК ЦСКА.

«Возможный уход Кучаева связан с нехваткой игровой практики. Пока он принадлежит армейскому клубу. Если клуб даёт добро на его уход — одна ситуация. Хоть Константин и не является игроком стартового состава, но глубина состава для клуба — это очень важная история. Сегодня найти адекватную замену футболисту крайне сложно. Тут нужно взвешивать все за и против. Именно клуб будет принимать решение», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

В нынешнем сезоне россиянин сыграл за армейцев 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Константин выступает за ЦСКА с лета 2022 года, он перешёл в команду из «Рубина». Всего Кучаев провёл в составе армейского клуба 153 матча во всех турнирах.