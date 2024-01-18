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«Барселона» обыграла «Унионистас де Саламанку» в 1/8 финала Кубка Испании

«Барселона» обыграла «Унионистас де Саламанку» в 1/8 финала Кубка Испании
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором встречались «Унионистас де Саламанка», представляющая третий дивизион Испании, и «Барселона». Игра проходила на стадионе «Рейна София» в Саламанке. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу «Барселоны».

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 31-й минуте счёт в матче открыл полузащитник хозяев Альваро Гомес. На 45-й минуте счёт в матче сравнял нападающий сине-гранатовых Ферран Торрес.

На 69-й минуте защитник Жюль Кунде вывел «Барселону» вперёд. На 73-й минуте гол забил защитник сине-гранатовых Алекс Бальде.

Благодаря этой победе каталонский клуб прошёл в 1/4 финала Кубка Испании.

В 1/16 Кубка Испании «Барселона» со счётом 3:2 обыграла футбольный клуб «Барбастро», выступающий в четвёртом дивизионе Испании. В той встрече в составе каталонского клуба голами отметились нападающий Фермин Лопес Мартин, вингер Рафинья и форвард Роберт Левандовски.

В свою очередь, в 1/16 Кубка Испании «Унионистас де Саламанка» одержала победу в матче с «Вильярреалом». В основное время команды сыграли со счётом 1:1, однако в послематчевой серии пенальти «Унионистас де Саламанка» оказалась сильнее (7:6).

Кубок Испании . 1/8 финала
18 января 2024, четверг. 21:30 МСК
Унионистас де Саламанка
Саламанка
Окончен
1 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Гомес – 31'     1:1 Ф. Торрес – 45'     1:2 Кунде – 69'     1:3 Бальде – 73'    
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