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Фанаты соперника «Барселоны» по Кубку Испании встретили на улице Жоана Лапорту. Видео

Фанаты соперника «Барселоны» по Кубку Испании встретили на улице Жоана Лапорту. Видео
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Болельщики футбольного клуба «Унионистас де Саламанка», выступающего в третьем испанском дивизионе, в преддверии очного матча 1/8 финала Кубка Испании с каталонской «Барселоной» дружелюбно поприветствовали президента сине-гранатовых Жоана Лапорту, которого встретили на одной из улиц Саламанки. Матч между командами состоится сегодня, 18 января.

Кубок Испании . 1/8 финала
18 января 2024, четверг. 21:30 МСК
Унионистас де Саламанка
Саламанка
Перерыв
1 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Гомес – 31'     1:1 Ф. Торрес – 45'    

На видео зафиксировано, как болельщики «Унионистас де Саламанки» стали аплодировать Лапорте после того, как заметили его. В свою очередь, президент каталонского клуба подошёл к болельщикам для того, чтобы пожать им руки. Затем фанаты и президент «Барселоны» сделали совместную фотографию.

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»:

Фото: Аккаунт El Chiringuito TV в соцсети Х (ранее Twitter)

Напомним, матч «Унионистас де Саламанка» — «Барселона» начнётся в 21:30 мск.

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