Фанаты соперника «Барселоны» по Кубку Испании встретили на улице Жоана Лапорту. Видео

Болельщики футбольного клуба «Унионистас де Саламанка», выступающего в третьем испанском дивизионе, в преддверии очного матча 1/8 финала Кубка Испании с каталонской «Барселоной» дружелюбно поприветствовали президента сине-гранатовых Жоана Лапорту, которого встретили на одной из улиц Саламанки. Матч между командами состоится сегодня, 18 января.

На видео зафиксировано, как болельщики «Унионистас де Саламанки» стали аплодировать Лапорте после того, как заметили его. В свою очередь, президент каталонского клуба подошёл к болельщикам для того, чтобы пожать им руки. Затем фанаты и президент «Барселоны» сделали совместную фотографию.

Лапорта тепло поприветствовал фанатов соперника «Барселоны»:

Фото: Аккаунт El Chiringuito TV в соцсети Х (ранее Twitter)

Напомним, матч «Унионистас де Саламанка» — «Барселона» начнётся в 21:30 мск.