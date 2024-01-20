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Тренер ЦСКА Федотов: со второго сбора Дивеев начнёт работать с мячом

Тренер ЦСКА Федотов: со второго сбора Дивеев начнёт работать с мячом
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал о восстановлении центрального защитника армейцев Игоря Дивеева.

«Игорь трудится, набрал отменные физические кондиции. Заметно его большое желание вернуться на футбольное поле. Нам обещают, что со второго сбора он действительно начнёт работать с мячом.

Сможет ли Дивеев играть в контрольных матчах на этом этапе? Не вижу смысла загадывать. Сначала нужно будет оценить состояние игрока после первых тренировок с мячом. И только потом принимать решение. Сделаем это уже в Турции», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

Нынешней зимой ЦСКА проведёт три сбора. Первый из них будет проходить в Абу-Даби с 14 по 26 января. Остальные сборы состоятся в Турции — с 30 января по 10 февраля и с 14 по 25 февраля.

Напомним, 24-летний центральный защитник получил травму в матче с «Зенитом» за Суперкубок России минувшим летом, после чего перенёс операцию на голеностопном суставе. Ранее, в сентябре 2022-го, у футболиста был перелом большеберцовой кости.

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