Федотов: хотелось бы, чтобы Круговой присоединился к ЦСКА уже этой зимой

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о возможном переходе Данила Кругового в стан армейцев в нынешнее зимнее трансферное окно.

«Роман Бабаев озвучил желание клуба получить игрока уже в это трансферное окно? Добавить нечего. Сейчас у игрока действует контракт с «Зенитом», от нас немногое зависит. Если будет возможность, конечно, хотелось бы, чтобы Круговой присоединился к нам уже этой зимой. Не знаю, насколько это осуществимо. В интересах сборной России, безусловно, лучше, чтобы футболист играл на высоком уровне», — приводит слова Федотова Bobsoccer.

17 января московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. Он отправится в московский клуб летом, когда выйдет на рынок свободных агентов. Во второй части сезона Данил будет тренироваться в «Зените-2».

Напомним, 25-летний Круговой является воспитанником «Зенита». Он провёл 105 матчей в составе сине-бело-голубых, в которых отметился двумя мячами и 11 голевыми передачами.