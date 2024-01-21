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Владислав Радимов раскритиковал гендиректора «Спартака» Олега Малышева

Владислав Радимов раскритиковал гендиректора «Спартака» Олега Малышева
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал генерального директора московского «Спартака» Олега Малышева.

«Я вот на днях послушал интервью генерального директора «Спартака» Малышева, который сказал: «У меня есть план Б. Ну хорошо, даже если у тебя такой план есть, зачем ты выдаёшь это в прессу? Абаскаль это прочитает – и что подумает?

Малышев пришёл полтора года назад, ничего нового с ним не добились, а сейчас он выдаёт такие интервью. Черчесов взбунтовался бы на месте Абаскаля. Руководитель такое говорить не должен», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль может возглавить испанский «Кадис». Источники «Чемпионата» опровергали эту информацию.

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