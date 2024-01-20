«Спартак» останется без тренера? Что известно о возможном отъезде Абаскаля в Испанию

До возобновления чемпионата России осталось примерно полтора месяца. Но сейчас непонятно, с каким тренером «Спартак» войдёт во вторую половину сезона. На сегодня это пост Гильермо Абаскаля, его контракт истекает летом 2025 года. Но не исключено, что совсем скоро испанец вернётся на родину.

Почему «Кадис» обратил внимание на Абаскаля

19 января испанский журналист Анхель Гарсия Альварес сообщил, что Абаскаль заинтересовал представителей «Кадиса». Этот клуб рубится в элитном испанском дивизионе, но занимает там всего лишь 18-е место, то есть находится в зоне вылета. Согласно данным источника, Абаскаль — основной претендент на смену Серхио Гонсалесу (на тот момент он занимал пост тренера «Кадиса»).

«Кадис» ждёт напряжённая борьба за выживание в Примере Фото: Octavio Passos/Getty Images

Надо отметить, что «Кадис» — далеко не чужой для Абаскаля клуб. В сезоне-2018/2019 он работал там в должности заместителя технического секретаря. Если верить испанским СМИ, то «Кадис» ищет отечественного специалиста, который хорошо знает клубную систему. Следовательно, такому человеку не потребуется много времени на адаптацию.

«Кадис» уже неудачно провёл матч 21-го тура Примеры с «Алавесом» (0:1). После игры Серхио Гонсалес попрощался с командой. На пресс-конференции он поблагодарил футболистов за совместную работу. Спустя несколько часов «Кадис» на своём официальном сайте объявил об отставке Гонсалеса. Вместе с ним команду покинули ассистент главного тренера Диего Рибера и тренер по физической подготовке Серхио Дорадо.

Серхио Гонсалес уже покинул «Бетис» Фото: Alcoba Beitia/Getty Images

Журналист Исабело Бехарано, представляющий авторитетное издание Marca, подчеркнул для «Чемпионата», что у Абаскаля хорошие отношения с президентом «Кадиса». При этом Бехарано отметил, что Гильермо малоизвестен на родине.

«Насколько я знаю, на прошлой неделе клуб контактировал с несколькими кандидатами, но никто из них не смог принять предложение «Кадиса», — делится информацией Бехарано. — О возможном назначении Абаскаля информации мало, но он может быть одним из кандидатов. Гильермо сам из здешних мест и в 2019 году работал в «Кадисе» помощником. За это время у него установились очень хорошие отношения с президентом. Президент «Кадиса» — друг Абаскаля и вполне может позвать его. Хотя в Испании до сих пор Абаскаль малоизвестен».

Какую сумму «Спартак» хочет получить в качестве компенсации

Журналист дал комментарий ещё до увольнения Гонсалеса с поста главного тренера «Кадиса». Позднее Бехарано отметил, что сейчас всё упирается в деньги.

«Главная проблема — финансовая. Насколько я слышал, зарплата Абаскаля в «Спартаке» составляет около € 1,5 млн. «Кадис» мог бы повторить её, но есть нюанс: у предыдущего тренера команды Серхио соглашение до 2025 года, и ему придётся платить компенсацию за увольнение. А «Спартак», по моей информации, не хочет отпускать Абаскаля бесплатно. Думаю, если «Спартак» позволит тренеру уйти бесплатно, он подпишет контракт с «Кадисом». Если же российский клуб потребует за него компенсацию, Гильермо в «Кадисе» не будет».

Журналист Хоакин Андуро тоже сообщил, что «Спартак» не намерен отпускать тренера на безвозмездной основе. Источник утверждает, что красно-белые рассчитывают получить денежную компенсацию. А согласно данным Cadena Ser, российский клуб надеется, что «Кадис» выплатит € 2 млн.

Кто ещё претендует на пост тренера «Кадиса»

Ещё один кандидат на пост главного тренера «Кадиса» — Эдуардо Бериццо. Во время игровой карьеры он выступал за клуб в период с 2005 по 2006 год. Плюс у Бериццо есть опыт тренерской работы в Испании — ранее он тренировал «Сельту», «Севилью» и «Атлетик» из Бильбао. С 2019 года работал с национальными командами. Сначала тренировал сборную Парагвая, а потом — Чили.

Эдуардо Бериццо — ещё один претендент на пост тренера «Кадиса» Фото: Marcelo Hernandez/Getty Images

Издание AS утверждает, что болельщики «Кадиса» сомневаются в целесообразности назначения Абаскаля. «Отсутствие опыта — то, что больше всего беспокоит болельщиков «Кадиса», сомневающихся в целесообразности назначения Абаскаля, — пишет AS. — Команде не хватает характера, что видно по недавним поражениям, а приход молодого и неопытного тренера априори порождает сомнения, поскольку он может и не исправить ситуацию».

Журналист Рубен Лопес заявил, что Абаскаль станет новым тренером «Кадиса». При этом журналист Максим Никитин сообщил, что Абаскаль продолжит тренировать «Спартак». У испанца в контракте есть пункт о выплате неустойки в случае расторжения контракта в одностороннем порядке. Впрочем, Гильермо не получал предложения от «Кадиса» и пока не собирается покидать «Спартак». Источники «Чемпионата» эту информацию подтверждают.