«Челси» определился с будущим нападающего Брои в клубе

Руководство «Челси» приняло решение о том, что клуб готов в нынешнее трансферное окно отпустить своего 22-летнего нападающего Армандо Брою в другой клуб в аренду, предусмотрев при этом в контракте обязательство выкупить футболиста грядущим летом. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, боссы лондонского клуба установили цену за албанского нападающего в размере £ 35 млн (€ 40 млн). Подчёркивается, что на Брою претендуют «Фулхэм» и «Вулверхэмптон».

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.