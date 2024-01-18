«Челси» оценивает Брою в € 60 млн

Руководство «Челси» определилось с трансферной стоимостью нападающего команды Армандо Брои. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, «аристократы» будут готовы расстаться с албанским форвардом исключительно за € 60 млн и больше. Лондонский клуб при оценке ориентировался на трансферы других молодых нападающих. Например, боссы «синих» детально проанализировали переход датчанина Расмуса Хойлунда из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед» за € 73,9 млн прошлым летом.

Отмечается, что интерес к Брое по-прежнему сохраняют «Вест Хэм», «Фулхэм» и «Вулверхэмптон».

Албанец находится в системе «Челси» с 2009 года. В текущем сезоне форвард провёл за «синих» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

Ранее стало известно о желании «Вулверхэмптона» арендовать Брою.