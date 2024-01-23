Масалитин: Чалов не в том состоянии, чтобы ехать в «Зенит» — на первом месте Европа

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал новость о том, что «Зенит» заинтересован в приобретении форварда армейцев Фёдора Чалова.

«Заинтересованность в Чалове есть давно. Думаю, Фёдор не в том состоянии, чтобы ехать в «Зенит» — у него на первом месте находится Европа. Но текут времена — всё меняется. Так или иначе, на сегодняшний день ситуация складывается так, что Чалов либо останется в ЦСКА, либо уедет в Европу», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Соглашение Чалова с ЦСКА рассчитано до декабря 2024 года, а уже летом Фёдор может начать переговоры с любым другим клубом и согласовать контракт. В нынешнем сезоне россиянин сыграл за армейцев 26 матчей во всех турнирах, где отметился 11 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. При этом рыночная стоимость 25-летнего форварда, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 12 млн.