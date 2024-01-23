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Источник: нидерландскому «Твенте» разрешили вести дела со «Спартаком»

Источник: нидерландскому «Твенте» разрешили вести дела со «Спартаком»
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Нидерландскому «Твенте» разрешили вести дела с московским «Спартаком», сообщает Twenteinsite.

По информации источника, в Нидерландах считается недопустимо, если клуб из России на 50 или более процентов принадлежит государству. Однако, так как «Спартаком» владеет частная компания «Лукойл» и идёт речь о возможной продажи нападающего «Твенте» Манфреда Угальде, нидерландцам разрешили вести дела с красно-белыми.

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит «Твенте» за переход Угальде более € 14 млн с учётом бонусов.

В нынешнем сезоне он провёл 25 матчей во всех турнирах за нидерландскую команду, в которых отметился девятью мячами и семью голевыми передачами. При этом рыночная стоимость Манфреда составляет € 5 млн.

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