Руденко — о конфликте Федотова с Карраскалем и Мединой: выполняй его требования и играй

Футболист подмосковных «Химок» Александр Руденко высказался о конфликте главного тренера ЦСКА Владимира Федотова с бывшими футболистами армейцев Хорхе Карраскалем и Хесусом Мединой.

«Почему Федотов не нашёл общего языка с Карраскалем и Мединой? Не знаю, почему они не сошлись. Адекватный тренер. Просто у него свои требования. Ты их выполняешь на поле и будешь играть», — приводит слова Руденко «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне Карраскалю не понравилось, что Федотов поменял его, и поэтому российский специалист посадил колумбийца на скамейку запасных, вскоре похожая ситуация произошла и с Мединой. Оба футболиста покинули ЦСКА летом, уйдя в «Динамо» и «Спартак».

Российский форвард Руденко знаком с Федотовым по совместной работе в «Сочи» в сезоне-2020/2021. Тогда сочинцы заняли пятое место.