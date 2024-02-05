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Команды ФНЛ и Медиалиги сыграют на турнире в Турции

Команды ФНЛ и Медиалиги сыграют на турнире в Турции
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С 10 по 22 февраля в Анталье пройдёт уникальный турнир – FNL Camp. В турнире примут участие команды ФНЛ, Медиалиги и Первой лиги Казахстана.

Шесть участников поделены на две группы:
Группа 1. «Амкал» (Медиалига), «Родина» (Первая лига), «КызылЖар» (Первая лига Казахстана);
Группа 2. «Енисей» (Первая лига), «БроукБойз» (Медиалига), «Спартак-2» (Вторая лига).

Матчи будут проходить по правилам медиафутбола: два тайма по 25 минут чистого времени, красные мячи, видеопросмотры, тайм-ауты, буллиталити при равном счёте. Из нового ‒ оранжевая карточка, которая означает пограничный фол и удаление игрока, но только на пять минут.

Команды сыграют по кругу в своих группах, победители групп сойдутся в финале.

Подробная информация о турнире доступна по ссылке.

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