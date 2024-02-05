Команды ФНЛ и Медиалиги сыграют на турнире в Турции

С 10 по 22 февраля в Анталье пройдёт уникальный турнир – FNL Camp. В турнире примут участие команды ФНЛ, Медиалиги и Первой лиги Казахстана.
Шесть участников поделены на две группы:
Группа 1. «Амкал» (Медиалига), «Родина» (Первая лига), «КызылЖар» (Первая лига Казахстана);
Группа 2. «Енисей» (Первая лига), «БроукБойз» (Медиалига), «Спартак-2» (Вторая лига).
Матчи будут проходить по правилам медиафутбола: два тайма по 25 минут чистого времени, красные мячи, видеопросмотры, тайм-ауты, буллиталити при равном счёте. Из нового ‒ оранжевая карточка, которая означает пограничный фол и удаление игрока, но только на пять минут.
Команды сыграют по кругу в своих группах, победители групп сойдутся в финале.
Подробная информация о турнире доступна по ссылке.