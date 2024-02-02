Павел Мамаев: ради чего идти в Медиалигу? Чтобы кого-то повеселить?

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев высказался о возможном возобновлении игровой карьеры.

«Были варианты продолжения карьеры, но даже не хочу рассматривать. Сейчас уже другой путь и развитие. В Медиалигу не хочу. Конечно, звали туда и переодически зовут, но сейчас свой проект, который мы развиваем. Все силы направлены туда. А ради чего идти в Медиалигу? Чтобы кого-то повеселить? Я не про это», — передаёт слова Мамаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 2 февраля, Павел Мамаев посетил матч 1-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встречались «Шабаб Аль-Ахли» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). «Ростов» одержал победу со счётом 3:1.