«Порту» обыграл «Эштрелу» и сократил отставание от лидирующего «Спортинга» до 4 очков

Закончился матч 22-го тура чемпионата Португалии, в котором «Порту» принимал «Эштрелу». Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 35-й минуте счёт открыл бразильский хавбек «Порту» Вендерсон Галено. Упрочил преимущество хозяев правый защитник Жоау Мариу, забивший с передачи Галено, установив окончательный счёт встречи.

Таким образом, «Порту» с 48 очками остался на третьей строчке, отставая от лидирующего «Спортинга» на четыре очка. «Эштрела» после поражения остались внизу таблицы рядом с зоной стыковых матчей, занимая 14 место с 21 баллом.

В следующем туре «Порту» отправится в гости к «Жил Висенте». Матч пройдёт 25 февраля. «Эштрела» же проведёт домашний матч с командой «Шавишем». Встреча пройдёт в Амадоре 24 февраля.

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