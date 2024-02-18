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«Порту» обыграл «Эштрелу» и сократил отставание от лидирующего «Спортинга» до 4 очков

«Порту» обыграл «Эштрелу» и сократил отставание от лидирующего «Спортинга» до 4 очков
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Закончился матч 22-го тура чемпионата Португалии, в котором «Порту» принимал «Эштрелу». Встреча прошла на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Португалия - Примейра . 22-й тур
17 февраля 2024, суббота. 23:30 МСК
Порту
Порту
Окончен
2 : 0
Эштрела
Амадора
1:0 Галено – 35'     2:0 Мариу – 56'    

На 35-й минуте счёт открыл бразильский хавбек «Порту» Вендерсон Галено. Упрочил преимущество хозяев правый защитник Жоау Мариу, забивший с передачи Галено, установив окончательный счёт встречи.

Таким образом, «Порту» с 48 очками остался на третьей строчке, отставая от лидирующего «Спортинга» на четыре очка. «Эштрела» после поражения остались внизу таблицы рядом с зоной стыковых матчей, занимая 14 место с 21 баллом.

В следующем туре «Порту» отправится в гости к «Жил Висенте». Матч пройдёт 25 февраля. «Эштрела» же проведёт домашний матч с командой «Шавишем». Встреча пройдёт в Амадоре 24 февраля.

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