Представлен рейтинг лучших команд в истории Лиги Европы по версии FourFourTwo

Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг 10 лучших команд в истории Кубка УЕФА и Лиги Европы.

10 лучших клубов Кубка УЕФА/Лиги Европы по версии FourFourTwo:

«Интер» — 1998 (Италия); «Атлетико»-2018 (Испания); «Парма»-1999 (Италия); «Порту»-2003 (Португалия); «Валенсия»-2004 (Испания); «Ливерпуль»-2001 (Англия); «Атлетико»-2012 (Испания); «Севилья»-2016 (Испания); «Челси»-2013 (Англия); «Реал»-1986 (Испания).

Напомним, миланский «Интер», признанный указанным изданием лучшей командой в истории Кубка УЕФА/Лиги Европы, в финале этого турнира, состоявшегося в 1998 году, обыграл римский «Лацио» со счётом 3:0. В той встрече голами отметились нападающий Иван Саморано, защитник Хавьер Санетти и известный бразильский форвард Роналдо.