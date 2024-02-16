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Представлен рейтинг лучших команд в истории Лиги Европы по версии FourFourTwo

Представлен рейтинг лучших команд в истории Лиги Европы по версии FourFourTwo
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Британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг 10 лучших команд в истории Кубка УЕФА и Лиги Европы.

10 лучших клубов Кубка УЕФА/Лиги Европы по версии FourFourTwo:

  1. «Интер» — 1998 (Италия);
  2. «Атлетико»-2018 (Испания);
  3. «Парма»-1999 (Италия);
  4. «Порту»-2003 (Португалия);
  5. «Валенсия»-2004 (Испания);
  6. «Ливерпуль»-2001 (Англия);
  7. «Атлетико»-2012 (Испания);
  8. «Севилья»-2016 (Испания);
  9. «Челси»-2013 (Англия);
  10. «Реал»-1986 (Испания).

Напомним, миланский «Интер», признанный указанным изданием лучшей командой в истории Кубка УЕФА/Лиги Европы, в финале этого турнира, состоявшегося в 1998 году, обыграл римский «Лацио» со счётом 3:0. В той встрече голами отметились нападающий Иван Саморано, защитник Хавьер Санетти и известный бразильский форвард Роналдо.

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