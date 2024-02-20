«Хотел быть сразу как Иньеста?» Игрок ЦСКА Дивеев рассказал о возвращении после травмы

Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о возвращении в общую группу армейцев после травмы.

«Хочется сказать огромное спасибо ребятам. Когда только выходил в общую группу, были игровые квадраты, играли в футбол, я терял много мячей, много ошибался — но мне все помогали, подсказывали: тот же Кучаев, Ванька Обляков, Набабкин. Говорили: «Ничего страшного. Понятно, что ты шесть месяцев не играл. Хотел быть сразу как Иньеста?». Со временем чуть адаптировался. Надо чуть больше времени, чтобы набрать игровые кондиции», — сказал Дивеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 24-летний Игорь Дивеев получил травму в матче Суперкубка России с «Зенитом» минувшим летом, после чего перенёс операцию на голеностопном суставе. Ранее, в сентябре 2022-го, у футболиста был перелом большеберцовой кости.

После завершения первой части чемпионата России ЦСКА набрал 28 очков и на данный момент занимает восьмое место.