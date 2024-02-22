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Сборная Португалии выразила соболезнования в связи со смертью экс-тренера ЦСКА Жорже

Сборная Португалии выразила соболезнования в связи со смертью экс-тренера ЦСКА Жорже
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Пресс-служба сборной Португалии отреагировала на новость о смерти бывшего тренера португальской национальной команды, «Порту», «Бенфики», а также московского ЦСКА Артура Жорже, о чём стало известно сегодня, 22 февраля.

«Твоё имя навсегда связано с нашим футболом. Покойся с миром, Артур Жорже», — написано в официальном аккаунте сборной Португалии в соцсети Х (ранее Twitter).

Жорже тренировал португальскую национальную команду с 1990 по 1992 год, а также с 1996 по 1997 год.

Жорже возглавлял ЦСКА в 2003 и 2004 годах. В 20 матчах под его руководством армейцы одержали девять побед, после чего португальца уволили.

Тренерскую карьеру Жорже завершил в возрасте 69 лет. Помимо сборной Португалии, «Порту», «Бенфики», ЦСКА, он также возглавлял «Пари Сен-Жермен», «Витесс», «Аль-Наср», «Аль-Хиляль» и ряд других клубов.

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