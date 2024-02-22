Умер бывший главный тренер ЦСКА Артур Жорже

Умер бывший главный тренер московского ПФК ЦСКА Артур Жорже. Специалист ушёл из жизни сегодня, 22 февраля 2024 года, в возрасте 78 лет.

Португальский специалист возглавлял московскую команду в 2003 и 2004 годах. В 20 матчах под его руководством ЦСКА одержал девять побед, после чего португальца уволили. Сам Жорже заявлял, что владельцу ЦСКА Евгению Гинеру не хватило терпения, ведь команда играла нормально и шла в тройке лидеров. Специалист подчёркивал, что у них с владельцем ЦСКА были разные взгляды на футбол.

Тренерскую карьеру Жорже завершил в возрасте 69 лет. Помимо ЦСКА, он возглавлял «Бенфику», сборные Камеруна, Швейцарии и Португалии, «Порту», «Пари Сен-Жермен», «Витесс», «Аль-Наср», «Аль-Хиляль» и ряд других клубов.