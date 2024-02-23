В прокуратуре Нидерландов отреагировали на условие Промеса для дачи показаний в суде

Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Франклин Ваттимена прокомментировал условие нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса для дачи показаний в суде.

«Действительно, он хотел безопасный проезд, но ему было отказано. Если бы он приземлился в Нидерландах, то был бы арестован полицией», — приводит слова Ваттимены ТАСС.

Ранее Промес обратился в прокуратуру Нидерландов с заявлением, что готов лично прибыть в суд и дать показания по делу о наркоторговле, но только при условии, что его не арестуют.

Напомним, 14 февраля нападающего московского клуба признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к полутора годам лишения свободы за поножовщину с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — семь с половиной лет.

Промес в нынешнем сезоне провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Действующий контракт нидерландского футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего Квинси в € 6 млн.

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