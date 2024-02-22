Промес поставил условие для дачи показаний в суде Нидерландов

Форвард «Спартака» Квинси Промес обратился в прокуратуру Нидерландов с заявлением, что готов лично прибыть в суд и дать показания по делу о наркоторговле, но только при условии, что его не арестуют, сообщает «РБК Спорт». Напомним, 14 февраля нападающего московского клуба признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к полутора годам лишения свободы за поножовщину с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — семь с половиной лет.

По информации источника, в окружении футболиста уверены, что Промес готов приехать в Нидерланды при условии безопасного проезда и гарантий, что он не будет задержан на территории страны до момента вступления в силу окончательного приговора.

Отмечается, что адвокат форварда ранее обращался к прокуратуре Нидерландов с просьбой о безопасном проезде, однако получил отказ. Окружение футболиста заявляет, что предложение Промеса всё ещё остаётся в силе.

Промес в нынешнем сезоне провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Действующий контракт нидерландского футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего Квинси в € 6 млн.