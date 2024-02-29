Файзуллаев: тренер «Пахтакора» решил меня перевоспитать — отправил во второй состав на год

Узбекский атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал о сложностях, с которыми столкнулся во времена выступлений за «Пахтакор». По словам футболиста, тренер хотел его перевоспитать.

«Года через два-три я освоился. Я всегда играл в основе, был капитаном. Но навсегда запомнил, как тренер решил меня перевоспитать. Я тогда играл только на чистых мячах, отбора у меня вообще не было. И тренер отправил меня во второй состав. Я целый год там играл, постоянно получал по ногам. Тренер мне прямо сказал: «Улучшишь отбор — вернёшься». И я вернулся. Это тоже сыграло большую роль в моей карьере», — рассказал Аббосбек Файзуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.