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Брентфорд — Челси 2:2, результат матча 27-го тура АПЛ 2 марта

«Челси» ушёл от поражения в матче с «Брентфордом» благодаря голу в концовке встречи
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Завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» и «Челси». Команды играли на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с австралийцем Джарредом Джиллеттом. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 мск. Итоговый результат — 2:2.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 18:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
2 : 2
Челси
Лондон
0:1 Джексон – 35'     1:1 Роэрслев – 50'     2:1 Висса – 69'     2:2 Дисаси – 83'    

Первый гол в матче был забит на 35-й минуте. Его автором стал нападающий «Челси» Николас Джексон. На 50-й минуте защитник «Брентфорда» Мадс Роэрслев сделал счёт 1:1. На 69-й минуте форвард Йоан Висса вывел хозяев поля вперёд. На 83-й минуте защитник Аксель Дисаси вновь сравнял счёт.

После этой игры в активе «Брентфорда» стало 26 очков. Команда находится на 16 месте. «Челси» с 36 очками идёт 11-м.

В параллельном матче играли «Ньюкасл» и «Вулверхэмптон». Хозяева одержали крупную победу со счётом 3:0. Забитыми мячами отметились Александер Исак, Энтони Гордон и Тино Ливраменто.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
3 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Исак – 14'     2:0 Гордон – 33'     3:0 Ливраменто – 90+2'    

«Сороки» набрали 40 очков и поднялись на восьмое место в таблице. «Вулверхэмптон» с 38 очками на десятом месте.

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