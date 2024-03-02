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«Лилль» в гостях одержал победу над «Реймсом» в матче 24-го тура Лиги 1

«Лилль» в гостях одержал победу над «Реймсом» в матче 24-го тура Лиги 1
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Завершился матч 24-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Реймс» и «Лилль». Игра проходила на стадионе «Огюст Делон II» в Реймсе (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Жереми Стина. «Лилль» одержал победу со счетом 1:0.

Франция - Лига 1 . 24-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
0 : 1
Лилль
Лилль
0:1 Дэвид – 56'    

На 57-й минуте отличился нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид. Его гол стал единственным в матче между командами. В матче было вынесено пять жёлтых карточек, две из которых были показаны игрокам «Лилля», а другие три — футболистам «Реймса».

«Лилль» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2023/2024. Команда набрала 41 очко за 24 матча. «Реймс» находится на восьмой строчке, заработав 34 очка. Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ» (55), который также провёл 24 игры.

Турнирная таблица Лиги 1
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