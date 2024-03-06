«ПСЖ» вышел в четвертьфинал в третий раз за последние восемь розыгрышей ЛЧ

Во вторник, 6 марта, «ПСЖ» на выезде оказался сильнее «Реала Сосьедад» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — 2:0. Таким образом, парижская команда пробилась в четвертьфинал самого престижного европейского клубного турнира в третий раз за последние восемь розыгрышей.

В последний раз «ПСЖ» пробивался в данную стадию Лиги чемпионов в 2021 году. Это произошло после того, как парижане по сумме двух матчей одолели «Барселону» (5:2). За последние восемь розыгрышей турнира «ПСЖ» удавалось пробиться в 1/4 финала ещё лишь раз — в сезоне-2020/2021. Тогда французский клуб прошёл дортмундскую «Боруссию» и добрался до финала, где уступил «Баварии» — 0:1.

Остальные выступления «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов за последние восемь розыгрышей:

— сезон-2016/2017: вылет в 1/8 финала от «Барселоны» по сумме двух матчей (5:6);

— сезон-2017/2018: вылет в 1/8 финала от «Реала» по сумме двух матчей (2:5);

— сезон-2018/2019: вылет в 1/8 финала от «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей (3:3*, * за счёт голов, пропущенных дома);

— сезон-2021/2022: вылет в 1/8 финала от «Реала» по сумме двух матчей (2:3);

— сезон-2022/2022: вылет в 1/8 финала от «Баварии» по сумме двух матчей (0:3).

Свой следующий матч «ПСЖ» проведёт в воскресенье, 10 марта. Команда Луиса Энрике в родных стенах встретится с «Реймсом» в рамках 25-го тура французской Лиги 1. Начало игры — в 15:00 мск.