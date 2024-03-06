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«ПСЖ» вышел в четвертьфинал в третий раз за последние восемь розыгрышей ЛЧ

«ПСЖ» вышел в четвертьфинал в третий раз за последние восемь розыгрышей ЛЧ
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Во вторник, 6 марта, «ПСЖ» на выезде оказался сильнее «Реала Сосьедад» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — 2:0. Таким образом, парижская команда пробилась в четвертьфинал самого престижного европейского клубного турнира в третий раз за последние восемь розыгрышей.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Мбаппе – 15'     0:2 Мбаппе – 56'     1:2 Мерино – 89'    

В последний раз «ПСЖ» пробивался в данную стадию Лиги чемпионов в 2021 году. Это произошло после того, как парижане по сумме двух матчей одолели «Барселону» (5:2). За последние восемь розыгрышей турнира «ПСЖ» удавалось пробиться в 1/4 финала ещё лишь раз — в сезоне-2020/2021. Тогда французский клуб прошёл дортмундскую «Боруссию» и добрался до финала, где уступил «Баварии» — 0:1.

Остальные выступления «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов за последние восемь розыгрышей:

— сезон-2016/2017: вылет в 1/8 финала от «Барселоны» по сумме двух матчей (5:6);
— сезон-2017/2018: вылет в 1/8 финала от «Реала» по сумме двух матчей (2:5);
— сезон-2018/2019: вылет в 1/8 финала от «Манчестер Юнайтед» по сумме двух матчей (3:3*, * за счёт голов, пропущенных дома);
— сезон-2021/2022: вылет в 1/8 финала от «Реала» по сумме двух матчей (2:3);
— сезон-2022/2022: вылет в 1/8 финала от «Баварии» по сумме двух матчей (0:3).

Свой следующий матч «ПСЖ» проведёт в воскресенье, 10 марта. Команда Луиса Энрике в родных стенах встретится с «Реймсом» в рамках 25-го тура французской Лиги 1. Начало игры — в 15:00 мск.

Франция - Лига 1 . 25-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 15:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Реймс
Реймс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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