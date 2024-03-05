«Впервые у тренера «ПСЖ» хватило яиц убрать Килиана». Дюгарри — о Мбаппе и Энрике

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри высказался о ситуации вокруг форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Напомним, 25-летний футболист близок к переходу в мадридский «Реал» на правах свободного агента по окончании нынешнего сезона. Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике на протяжении последних двух матчей менял Мбаппе по ходу игры.

«Впервые в «ПСЖ» у тренера хватило яиц убрать Килиана с поля, потому что он не прав. Думаю, Энрике не нравится его характер и поведение на поле. Твоей команде лучше без Мбаппе? Покажи это.

То, что делает Мбаппе, в какой-то мере скандально. Он капитан клуба и сборной Франции, и он не должен так себя вести. Энрике имеет право убрать его в запас. Его поведение, селфи, круг почёта – что это за цирк? Что за ерунда?» – приводит слова Дюгарри AS.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В нынешнем сезоне форвард провёл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.