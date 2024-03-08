Владимир Федотов: ЦСКА нужно включаться и сражаться за медали РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов после победу над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги высказался о шансах команды на завоевание медалей в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Мы очень много растеряли очков в концовках матчей. Каждый матч важен, нужно двигаться от игры к игре. Сейчас ещё погодные условия непростые, поля непростые. Естественно, как амбициозная команда, мы хотим быть выше. Нам нужно включиться и сражаться за медали», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После этой победы в активе ЦСКА стало 32 очка. Команда поднялась на четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 29 очками находятся на восьмом месте.