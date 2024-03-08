ЦСКА обыграл «Крылья Советов» благодаря дублю Виллиана Роши

Сегодня, 8 марта, состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Солидарность-Арена (Самара Арена)» в Самаре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Московский клуб одержал уверенную победу со счётом 2:0.

Оба мяча в составе ЦСКА на свой счёт записал бразильский защитник Вилииан Роша, дважды замкнув подачи с углового. Первый гол Роша забил уже на третьей минуте, а второй результативный удар случился на 49-й минуте. Отметим, что на 84-й минуте голкипер армейцев Игорь Акинфеев отбил удар с 11-метровой отметки, который исполнял аргентинец Франко Ороско.

После этой победы в активе ЦСКА стало 32 очка. Команда поднялась на четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 29 очками находятся на восьмом месте.