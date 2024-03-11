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Игрок «Факела» рассказал, в чём секрет побед над «Спартаком»

Игрок «Факела» рассказал, в чём секрет побед над «Спартаком»
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Полузащитник «Факела» Ильнур Альшин прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра проходила в московских «Лужниках» и завершилась в пользу воронежской команды со счётом 2:0. Альшин назвал секрет успешной игры «Факела» в матчах со «Спартаком», который воронежцы обыграли уже во второй раз в текущем сезоне.

«В чем секрет игры со «Спартаком», у которого мы выиграли дважды за сезон? Секрет в тяжелой работе на сборах и хороших командных действиях на поле. Это и вылилось в победу.Тренерский штаб в ходе подготовки к игре все нам рассказал, поэтому мы знали алгоритмы действия соперника. Понимали, чего ждать.

Не думаю, что недонастрой «Спартака» имел место, потому что сопернику тоже нужны были очки, как и нам. По игре такого не чувствовалось. Просто к нам удача где-то повернулась», — приводит слова Альшина «Евро-Футбол.Ру».

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