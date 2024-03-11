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«Спартак» выступил с заявлением после поражения от «Факела»

«Спартак» выступил с заявлением после поражения от «Факела»
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Московский «Спартак» обратился к болельщикам на фоне неудачного результата матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2). Пресс-служба красно-белых выразила сожаление в связи с поражением и поблагодарила болельщиков, которые поддерживали команду. Также представители «Спартака» призвали болельщиков поддержать команду в ближайшем матче Кубка России с «Оренбургом».

«Красно-белые, мы жалеем, что у нас не получилось подарить вам еще один праздничный вечер в «Лужниках». Большое спасибо всем, кто пришел на стадион и переживал дома у экранов.

Впереди у «Спартака» кубковый матч с «Оренбургом», в котором нам очень нужна ваша поддержка, чтобы переломить ход противостояния", — написала пресс-служба красно-белых в клубном телеграм-канале.

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