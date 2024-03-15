Акинфеев высказался о совете Карпина российским игрокам уезжать в Европу

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о совете главного тренера сборной России Валерия Карпина российским молодым игрокам уезжать в Европу. По мнению Акинфеева, российские футболисты мало востребованы в Европе.

«Валерий Георгиевич так думает. Мне-то что? Если есть предложение – пусть уезжают. Но я что-то не вижу, чтобы у кого-то куча вариантов была. Надо наш футбол развивать, а потом об остальном думать», — сказал Акинфеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру.