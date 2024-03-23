Отменён контрольный матч между московским «Динамо» и «Крыльями Советов»

Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» сообщила об отмене контрольного матча с московским «Динамо». Встреча должна была пройти сегодня, 23 марта, и начаться в 12:00 мск.

«В связи с трагедией, произошедшей в Подмосковье, клубы приняли решение об отмене матча», — говорится в сообщении, которое опубликовано пресс-службой самарского клуба.

Сообщалось, что товарищеская игра должна была пройти в закрытом режиме для болельщиков и представителей СМИ. Трансляцию матча можно было бы увидеть в социальных сетях «Динамо».

В данный момент «Динамо» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 38 очков в 20 матчах. «Крылья Советов» располагаются на восьмой позиции с 29 очками после аналогичного количества встреч.