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«Интер Майами» проиграл в 7 матчах из 12, в которых отсутствовал Лионель Месси

«Интер Майами» проиграл в 7 матчах из 12, в которых отсутствовал Лионель Месси
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Американский «Интер Майами» потерпел поражения в 7 матчах из 12, в которых отсутствовал 36-летний нападающий Лионель Месси, перешедший в этот футбольный клуб минувшим летом. Также «Интер Майами» два раза выиграл у соперника и три раза сыграл вничью.

В свою очередь, в тех 19 матчах во всех турнирах, в которых аргентинский футболист принимал участие, «Интер Майами» 11 раз одерживал победы, шесть раз играл вничью и дважды проигрывал.

На текущий момент Месси травмирован, из-за чего он пропустил пять матчей «Интер Майами».

Напомним, действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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