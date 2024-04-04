«Интер Майами» проиграл в 7 матчах из 12, в которых отсутствовал Лионель Месси

Американский «Интер Майами» потерпел поражения в 7 матчах из 12, в которых отсутствовал 36-летний нападающий Лионель Месси, перешедший в этот футбольный клуб минувшим летом. Также «Интер Майами» два раза выиграл у соперника и три раза сыграл вничью.

В свою очередь, в тех 19 матчах во всех турнирах, в которых аргентинский футболист принимал участие, «Интер Майами» 11 раз одерживал победы, шесть раз играл вничью и дважды проигрывал.

На текущий момент Месси травмирован, из-за чего он пропустил пять матчей «Интер Майами».

Напомним, действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.