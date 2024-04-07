Агент нападающего «Ростова» Роналдо: очень довольны, как проходит адаптация в команде

Футбольный агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Роналдо дос Сантоса, оценил, как проходит адаптация его клиента в ростовском клубе.

«Мы очень довольны первым голом Роналдо за «Ростов» и тем, как проходит его адаптация в команде», — сказал Гранха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 23-летний футболист перешёл в «Ростов» из болгарской «Левски София» минувшей зимой. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.