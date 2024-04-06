Форвард «Ростова» Роналдо отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду

Нападающий футбольного клуба «Ростов» Роналдо стал автором одного из забитых мячей в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Бразилец отличился на 45+4-й минуте после розыгрыша углового и отпраздновал это в стиле португальца Криштиану Роналду.

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После первого тайма в матче «Ростов» — «Сочи» счёт 2:2. Игра проходит на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 21 матча чемпионата России «Ростов» набрал 30 очков и занимает девятое место. «Сочи» после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги заработал 14 очков и расположился на 16-й строчке.