«Арсенал» — «Астон Вилла»: стартовые составы команд на матч 33-го тура АПЛ

Сегодня, 14 апреля, состоится матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Астон Вилла». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Дэвид Кут. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Зинченко, Габриэл, Эдегор, Райс, Хаверц, Габриэл Жезус, Сака, Троссард.

«Астон Вилла»: Мартинес, Динь, Торрес, Диего Карлос, Конса, Макгинн, Дзаньоло, Роджерс, Тилеманс, Уоткинс, Диаби.

После 31 матча в чемпионате Англии «Арсенал» заработал 71 очко и занимает второе место. «Астон Вилла» после 32 игр в английской Премьер-лиге заработала 60 очков и расположилась на четвёртой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 16-го тура чемпионата Англии. В том противостоянии «Астон Вилла» обыграла «Арсенал» со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил Джон Макгинн.