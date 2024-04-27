Златан Ибрагимович будет играть ключевую роль в выборе нового главного тренера «Милана»

Бывший нападающий, а ныне старший советник «Милана» Златан Ибрагимович будет играть ключевую роль в выборе нового главного тренера команды, а также в приобретении игроков в летнее трансферное окно, сообщает Milan News.

Ранее в СМИ появлялась информация, что швед заинтересован в приглашении на пост главного тренера Антонио Конте. Руководство «Милана» же считает лучшей кандидатурой наставника «Болоньи» Тьяго Мотту.

После 33 матчей «Милан» занимает второе место в Серии А с 69 очками. Лидирует втаблице «Интер», оформивший досрочное чемпионство (86).

Напомним, 42-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года. За свою профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999 году, футболист успел поиграть за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан». За это время Златан провёл 819 матчей, в которых забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.

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