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Дело нападающего «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае закрыто — источник

Дело нападающего «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае закрыто — источник
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Дело нидерландского форварда «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае закрыто, сообщает «РИА Новости Спорт». Дополнительной информации источник не предоставил.

Напомним, ранее сообщалось, что первое слушание по делу об экстрадиции в Нидерланды нападающего «Спартака» Квинси Промеса может пройти в суде в Дубае онлайн. Сейчас нидерландский футболист находится под арестом в ОАЭ.

29 февраля нападающего не пустили в самолёт вместе с другими футболистами московского «Спартака» в аэропорту Дубая, где команда проводила зимние сборы. Задержание связано с тем, что 32-летний нидерландец попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП. При этом на родине, в Нидерландах, Промес приговорён к 7,5 года тюремного заключения.

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