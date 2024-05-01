«Динамо» — «Спартак»: Соболев открыл счёт на 9-й минуте матча

В эти минуты в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России встречаются московские «Динамо» и «Спартак». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Игра началась в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей.

На 9-й минуте красно-белые вышли вперёд. В их составе забил нападающий Александр Соболев.

Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России «Спартак» уступил санкт-петербургскому «Зениту» по сумме двух матчей — 1:2. «Динамо» в матче первого этапа Пути регионов обыграло «СКА-Хабаровск» со счётом 2:1. В другой паре встретятся «Ростов» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт завтра, 2 мая. Начало матча — в 19:15 мск.