Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Томас Тухель раскритиковал игру Ким Мин Джэ в первом матче 1/2 финала ЛЧ с «Реалом»

Томас Тухель раскритиковал игру Ким Мин Джэ в первом матче 1/2 финала ЛЧ с «Реалом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался об игре защитника команды Ким Мин Джэ в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (2:2).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Винисиус Жуниор – 24'     1:1 Зане – 53'     2:1 Кейн – 57'     2:2 Винисиус Жуниор – 83'    

«Он дважды был слишком «жаден». Он слишком рано сделал первое движение против Винисиуса Жуниора в ситуации с первым голом, и Тони Кроос подловил его своим пасом. Он гадал и действовал слишком агрессивно.

Второй гол – к сожалению, это была ещё одна ошибка. У нас было численное преимущество, пять против двух. Не было необходимости так агрессивно защищаться против Родриго. В тот момент, когда Эрик (Дайер) собирался помочь, Ким сбил Родриго. К сожалению, учитывая качества соперника, эти ошибки наказываются», — приводит слова Тухеля ESPN.

Напомним, завершившийся ничьей первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал», проходил на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Турнирная таблица ЛЧ
Материалы по теме
«Бавария» провела свой лучший матч в сезоне в полуфинале ЛЧ. Но с «Реалом» этого мало
«Бавария» провела свой лучший матч в сезоне в полуфинале ЛЧ. Но с «Реалом» этого мало
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android