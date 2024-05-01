Томас Тухель раскритиковал игру Ким Мин Джэ в первом матче 1/2 финала ЛЧ с «Реалом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался об игре защитника команды Ким Мин Джэ в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (2:2).

«Он дважды был слишком «жаден». Он слишком рано сделал первое движение против Винисиуса Жуниора в ситуации с первым голом, и Тони Кроос подловил его своим пасом. Он гадал и действовал слишком агрессивно.

Второй гол – к сожалению, это была ещё одна ошибка. У нас было численное преимущество, пять против двух. Не было необходимости так агрессивно защищаться против Родриго. В тот момент, когда Эрик (Дайер) собирался помочь, Ким сбил Родриго. К сожалению, учитывая качества соперника, эти ошибки наказываются», — приводит слова Тухеля ESPN.

Напомним, завершившийся ничьей первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал», проходил на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Ответная игра между командами состоится 8 мая и пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.