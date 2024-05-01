Главный тренер «Динамо» Личка: сегодняшняя игра со «Спартаком» меня убила

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о матче второго этапа полуфинальной стадии Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:2).

«Я большой оптимист и фантазёр. За нами идёт «Спартак». Мы играем последнюю игру с «Краснодаром» на выезде. Мы можем биться с ними за чемпионство. Это хорошая цель. В раздевалке тоже так думают. Стать вице-чемпионом — тоже неплохо. Но сегодняшняя игра меня убила», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал результат матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Напомним, встреча между командами закончилась со счётом 2:0 в пользу «Спартака». Забитыми голами отметились нападающий Александр Соболев и полузащитник Михаил Игнатов.