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Главный тренер «Динамо» Личка: сегодняшняя игра со «Спартаком» меня убила

Главный тренер «Динамо» Личка: сегодняшняя игра со «Спартаком» меня убила
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о матче второго этапа полуфинальной стадии Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» (0:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 9'     0:2 Игнатов – 39'    

«Я большой оптимист и фантазёр. За нами идёт «Спартак». Мы играем последнюю игру с «Краснодаром» на выезде. Мы можем биться с ними за чемпионство. Это хорошая цель. В раздевалке тоже так думают. Стать вице-чемпионом — тоже неплохо. Но сегодняшняя игра меня убила», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал результат матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Напомним, встреча между командами закончилась со счётом 2:0 в пользу «Спартака». Забитыми голами отметились нападающий Александр Соболев и полузащитник Михаил Игнатов.

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