«Боже мой, мы подписали не футболиста, а студента». Анчелотти — о первой встрече с Кака

Бывший главный тренер «Милана» и нынешний наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о первом впечатлении от бразильского футболиста Кака.

«Кака приземлился в аэропорту, и я обхватил голову руками: очки, идеально причёсанные волосы, лицо хорошего мальчика. Ему не хватало только учебников и бутерброда. Боже мой, мы подписали контракт со студентом колледжа. Кака совсем не был похож на бразильского футболиста.

Моджи (Лучано Моджи был в то время генеральным директором «Ювентуса». — Прим. «Чемпионата») начал язвительно шутить: с таким именем в Италии ему конец. В «Ювентусе» мы все страдаем запорами. Мы не платим за Кака», — приводит слова Анчелотти Football Talk в социальной сети X (ранее — Twitter).

За свою карьеру бразилец успел поиграть за бразильский «Сан-Паулу», итальянский «Милан», мадридский «Реал» и американский «Орландо Сити». В 2007 году Кака получил «Золотой мяч». В составе сборной Бразилии Кака провёл 92 игры, в которых забил 29 мячей. В 2002-м бразилец стал чемпионом мира.