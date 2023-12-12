Анчелотти сравнил Кака с Джудом Беллингемом

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сравнил полузащитника своей команды Джуда Беллингема с легендарным хавбеком Кака. Напомним, бразилец играл за «Милан» под руководством Анчелотти. В 2007 году Кака выиграл «Золотой мяч».

«Похожи ли Кака и Беллингем? Кака много врывался в штрафную с мячом. Ему не хватало некоторых качеств, чтобы часто оказываться в ней без мяча, как часто делает Джуд. С Кака система игры была другая. Его сильное качество и главное оружие — работа с мячом. Беллингем, в свою очередь, создаёт угрозу воротам соперника за счёт эффективного передвижения, поиска свободных зон», – приводит слова Анчелотти As.

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Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. В текущем сезоне хавбек провёл за «сливочных» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 150 млн.