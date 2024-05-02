Автобус «ПСЖ» покинул стадион в Дортмунде без Килиана Мбаппе

Автобус «ПСЖ» покинул стадион в Дортмунде после полуфинального матча Лиги чемпионов с «Боруссией» (0:1) без французского нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Footmercato.

По данным источника, после матча Мбаппе пришлось пройти допинг-тест, из-за чего он не смог уехать на клубном автобусе вместе с командой. Позже он присоединился к партнёрам по команде в аэропорту на личном автомобиле.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 7 мая, начало – 22:00 мск.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 45 матчах, в которых записал в свой актив 43 гола и 10 результативных передач.

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