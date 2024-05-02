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Бонгонда: у «Спартака» много трофеев в прошлом — мы можем повторить это

Бонгонда: у «Спартака» много трофеев в прошлом — мы можем повторить это
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Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда высказался об амбициях красно-белых. По его словам, московский клуб всегда стремится выиграть трофеи, даже несмотря на непростой период. Бонгонда отметил, что у «Спартака» много достижений в прошлом, но нынешняя команда может повторить этот путь.

«Спартак» — один из самых больших клубов России, если не самый большой. Мы всегда стремимся выиграть трофеи. Сейчас у нас непростой период, но мы сделаем всё, чтобы закончить чемпионат на мажорной ноте.

Проклятый ли «Спартак» клуб на трофеи? Но у «Спартака» много же трофеев, не так ли? Они были выиграны в прошлом. Мы можем повторить это. Не знаю, когда это произойдёт, но мы постараемся», — приводит слова Тео Бонгонда «РБ Спорт».

Напомним, в сезоне-2023/2024 «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Клуб вышел в финал Пути регионов Фонбет Кубка России.

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