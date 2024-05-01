«Спартак» — машина при Слишковиче! Босниец убрал «Динамо» и ведёт команду к трофею

«Спартак» – финалист Пути регионов РПЛ Кубка России. Команда Владимира Слишковича выбила «Динамо» и теперь сыграет с победителем встречи «Ростова» с «Балтикой». Назначение боснийца продолжает приносить красно-белым удачу – три победы и две ничьих с новым тренером.

Слишкович опять устроил мощную ротацию – после игры с «Локомотивом» в последнем туре РПЛ поменял восемь позиций в основе. Оставил только Чернова, Игнатова и Бонгонда. А вот у «Динамо» по сравнению с матчем с «Зенитом» были всего две перестановки, но отсутствие в стартовом составе Тюкавина удивило.

Игра началась с большой неприятности для «Спартака». Уже через пять минут после первого свистка судьи Сухого за заднюю поверхность бедра схватился Бабич. Лидер обороны красно-белых получил травму, а может, просто усугубил старое повреждение на рывке. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Спартаковцы остались вдесятером, а динамовцы, вместо того чтобы оказать в этой ситуации максимальное давление на соперника, как будто потеряли концентрацию. И красно-белые забили вдесятером! Гол создали два выигранных единоборства Мартинсом и Хлусевичем слева и мощь Соболева в штрафной. Опытный Бальбуэна поразительно легко отдал эпизод центрфорварду «Спартака».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Динамо» долго искало свою игру в дерби. «Спартак» спокойно защищался по схеме 5-4-1, перекрывая все зоны, а бело-голубым недоставало коллективной скорости. Что-то придумывали только за счёт индивидуальных действий дриблёр Нгамалё и Бителло, игравший «десятку». Лишь после трети тайма первый удар нанёс Чавес – издали, неопасно. Впрочем, Личка мог посчитать это хорошей приметой, ведь и с «Зенитом» первым у бело-голубых пробил из-за штрафной мексиканец.

Тем не менее даже лучший отрезок до перерыва, когда «Динамо» смогло прижать «Спартак» к его штрафной, не принёс команде Личке голевых моментов. У красно-белых всё шло по плану Слишковича. Разве что голкипер Селихов немного нервировал свой игрой ногами. Но ведь именно с длинного паса сменщика Максименко родилась голевая атака «Спартака» на 39-й минуте! Соболев выиграл верх у Маричала, а Бальбуэна опять действовал неудачно – создал глубину. В результате Игнатов реализовал выход фактически один на один классным ударом низом. Сухой отменил гол из-за офсайда, однако после проверки VAR (чрезмерно затянутой, конечно) забитый мяч был засчитан – рефери огласил своё решение для всех собравшихся.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

На второй тайм Личка выпустил Тюкавина – эту замену у «Динамо» угадал бы, наверное, любой. А вот то, что с поля уйдёт Бителло, а не Смолов, было прогнозировать труднее. Фёдор до перерыва запомнился разве что моментом в концовке, когда Селихов лишил нападающего «Динамо» гола сейвом ногой. Бело-голубые шли вперёд, оставляя сзади трио защитников, а дриблёр Скопинцев поднимался слева максимально высоко.

Дуэту форвардов «Динамо» требовались передачи в штрафную, чтобы игра с парой Тюкавин – Смолов оправдала себя. Динамовцы пытались доставлять мяч до своих нападающих, но защитники и опорные хавбеки «Спартака» почти безупречно справлялись со своей работой. Как Слишкович – с подготовкой к «Динамо». В итоге во второй половине довольно долго вообще не было ударов по воротам. Потом тренер «Спартака» добавил роста в обороне против фланговых подач, поменяв Пруцева на Литвинова.

«Спартак» неплохо чувствовал себя и без контригры. Правда, за 20 минут до конца мог на ровном месте заработать пенальти, когда Бальбуэна попал рукой по лицу Соболеву в своей штрафной. Если бы был назначен 11-метровый, парагвайцу стоило прямо на поле вручать «Золотую малину» за худшую роль в дерби. Но судьи на VAR даже не позвали Сухого к экрану, видимо, посчитали, что Бальбуэна просто почесал за ушком центрфорварду красно-белых.

«Динамо» не хватило эмоций после матча с «Зенитом». «Спартаку» – хватило всего. По статистике ударов бело-голубые в три с лишним раза превзошли команду Слишковича (13:4), а вот по попаданиям в створ получилась ничья (4:4). По игре же красно-белые были сильнее и остаются в борьбе за трофей. «Динамо» не взяло реванш за финал 2022 года.