Whoscored назвал лидера сезона по количеству передач под удар в лигах топ-5

Футбольно-аналитический портал Whoscored.com назвал футболиста, который в текущем сезоне отдал больше всех ключевых передач в европейских лигах топ-5. Им стал португальский атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, на счету которого 108 передач под удар партнёрам по команде.

В текущем сезоне капитан «красных дьяволов» Фернандеш провёл 45 матчей за клуб во всех турнирах, забил 15 мячей и выполнил 11 результативных передач. При этом в английской Премьер-лиге футболист записал на свой счёт 10 голов и семь ассистов в 33 матчах.

29-летний Бруну Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года, сумма трансферной компенсации за его переход из лиссабонского «Спортинга» составила € 65 млн.