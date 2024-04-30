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Бруну Фернандеш допустил, что может покинуть «Манчестер Юнайтед» после Евро-2024

Бруну Фернандеш допустил, что может покинуть «Манчестер Юнайтед» после Евро-2024
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Португальский полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш ответил на вопрос о своём возможном уходе из рядов «красных дьяволов».

«Буду предельно честен, если я и задумаюсь о переезде из Англии, то это будет только после Евро-2024, когда уже ничто не сможет отвлекать меня от него и от финала Кубка Англии. На сегодня для меня нет ничего важнее них», — сказал Фернандеш в выпуске DAZN Portugal.

Бруну Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в январе 2020 года. Сумма трансфера составила € 65 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает португальца в € 70 млн. В нынешнем сезоне 29-летний Фернандеш принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 11 результативными передачами.

«Манчестер Юнайтед» занимает в турнирной таблице АПЛ шестое место, набрав 54 очка в 34 матчах. «Красные дьяволы» потеряли математические шансы выступить в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

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