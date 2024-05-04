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«Лацио» упустил победу над «Монцей» в концовке матча Серии А

«Лацио» упустил победу над «Монцей» в концовке матча Серии А
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Завершился матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Монца» и «Лацио». Игра проходила на стадионе «Комунале Бриантео» (Монца, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Лука Пайретто. Матч закончился со счётом 2:2.

Италия - Серия А . 35-й тур
04 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Монца
Монца
Окончен
2 : 2
Лацио
Рим
0:1 Иммобиле – 11'     1:1 Джурич – 73'     1:2 Весино – 83'     2:2 Джурич – 90+2'    

На 11-й минуте матча гостей вывел вперёд нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле. На 73-й минуте матча счёт сравнял нападающий «Монцы» Милан Джурич. На 83-й минуте гости вышли вперёд после точного удара полузащитника римлян Матиаса Весино. На 90+2-й минуте Джурич оформил дубль и принёс своей команде ничью

«Лацио» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 56 очков за 35 матчей. «Монца» находится на 11-м месте, заработав 45 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Интер» (89), который досрочно выиграл турнир.

Турнирная таблица Серии А
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